L’intelligenza artificiale per preparare gli interventi al cuore | il Papa Giovanni fa scuola a Parigi

(Di venerdì 20 maggio 2022) Bergamo. L’ausilio di un nuovissimo sistema avanzato di imaging endovascolare delle coronarie in uso alrende più efficace e sicuro l’impianto degli stent in caso di stenosi coronariche particolarmente calcifiche. È la tesi di uno degli incontri in agenda al Congresso europeo di Cardiologiastica EuroPCR 2022 a, mercoledì 18 maggio. La dimostrazione pratica si è avvalsa della registrazione video di un intervento di angioplastica coronarica nelle sale operatorie dell’ospedale di Bergamo. Il sistema di intelligenzamostrato in azione aè utilizzato da oltre un anno dalla cardiologiastica delXXIII, il primo ospedale in Italia a farne uso ed attualmente disponibile ...