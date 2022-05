Impact 19.05.2022 è il momento dei Briscoe Brothers (Di venerdì 20 maggio 2022) Lettrici e lettori di ZonaWrestling benvenuti in questa nuova puntata di Impact. Settimana scorsa Eric Young ha vinto il Gauntlet for the Gold, guadagnandosi un’opportunità titolata contro Josh Alexander a Slammiversary. Questa sera i suoi compagni dei Violent By Design lotteranno nel main event contro i Briscoes per le cinture di coppia. Ci sarà anche un incontro di qualificazione per l’Ultimate X. Immergiamoci quindi nella puntata! Mike Bailey sconfigge Laredo Kid in un qualifying match per l’Ultimate X (2,5 / 5) PROMO: Matt Cardona è con Chelsea Green alle Maldive, in luna di miele. Si rivolge a Rich Swann dicendo che non ha tempo di sfidarlo per l’Impact Digital Media Championship. Taya Valkyrie, Jordynne Grace e Mia Yim sconfiggono Tasha Steelz, Deonna Purrazzo e Savannah Evans (2,5 / 5) BACKSTAGE: Chris Sabin ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 20 maggio 2022) Lettrici e lettori di ZonaWrestling benvenuti in questa nuova puntata di. Settimana scorsa Eric Young ha vinto il Gauntlet for the Gold, guadagnandosi un’opportunità titolata contro Josh Alexander a Slammiversary. Questa sera i suoi compagni dei Violent By Design lotteranno nel main event contro is per le cinture di coppia. Ci sarà anche un incontro di qualificazione per l’Ultimate X. Immergiamoci quindi nella puntata! Mike Bailey sconfigge Laredo Kid in un qualifying match per l’Ultimate X (2,5 / 5) PROMO: Matt Cardona è con Chelsea Green alle Maldive, in luna di miele. Si rivolge a Rich Swann dicendo che non ha tempo di sfidarlo per l’Digital Media Championship. Taya Valkyrie, Jordynne Grace e Mia Yim sconfiggono Tasha Steelz, Deonna Purrazzo e Savannah Evans (2,5 / 5) BACKSTAGE: Chris Sabin ...

