Affaritaliani : I materiali intelligenti programmabili cambiano forma a comando -

Agenzia askanews

che possono essere programmati per assumere una precisa forma, adattandosi ad ambienti e scopi. Un assaggio di futuro possibile grazie a una nuova teoria matematica (pubblicata ...In questo articolo vengono elaborate delle equazioni per predire il comportamento di materiali adattivi e intelligenti, ad esempio idrogel ed elastomeri dielettrici. I ricercatori del Politecnico di ...