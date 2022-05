“Fuoco a tutti”, attacco hacker russo ai nostri siti istituzionali: nel mirino Miur, Farnesina, Csm (Di venerdì 20 maggio 2022) La guerra di Mosca si sposta dal fronte ucraino alla Rete. Nel mirino dei pirati informatici russi finiscono target sensibili italiani: dalle 22 di ieri è in corso un attacco hacker ad alcuni siti istituzionali di casa nostra. Tra cui quello del ministero dell’Istruzione. Quello Beni culturali. Degli Esteri. Del Csm e perfino dell’Agenzia delle Dogane. A quanto si apprende al momento, l’offensiva sferrata da guastatori all’assalto internetico sarebbe riconducibile al collettivo russo Killnet. Gli specialisti sono al lavoro per mitigare gli effetti dell’azione. In particolare, stanno operando gli esperti della Polizia Postale. Nuovo attacco hacker dei russi a siti istituzionali italiani Dunque, secondo quanto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 maggio 2022) La guerra di Mosca si sposta dal fronte ucraino alla Rete. Neldei pirati informatici russi finiscono target sensibili italiani: dalle 22 di ieri è in corso unad alcunidi casa nostra. Tra cui quello del ministero dell’Istruzione. Quello Beni culturali. Degli Esteri. Del Csm e perfino dell’Agenzia delle Dogane. A quanto si apprende al momento, l’offensiva sferrata da guastatori all’assalto internetico sarebbe riconducibile al collettivoKillnet. Gli specialisti sono al lavoro per mitigare gli effetti dell’azione. In particolare, stanno operando gli esperti della Polizia Postale. Nuovodei russi aitaliani Dunque, secondo quanto ...

