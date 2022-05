Francia | Clément Beaune resta il ' Mr Europa' di Macron

(Di venerdì 20 maggio 2022), ex segretario di Stato agli Affari europei promosso oggi al rango di 'ministro delegato agli Affari europei'il 'Mister' di Emmanuel. Ex consigliere di, ...

Advertising

DavideMaggio.it

A 4 giorni dalla nomina del primo ministro, Elisabeth Borne, laha anche una nuova squadra di governo: 27 ministri, 13 donne e 14 uomini . Dopo la ... ministro per l'Europa:Beaune. ...Il ministro dell'Interno Gerald Darmanin e quello dell'Economia Bruno Le Maire manterranno i loro incarichi nel nuovo governo francese. Lo riferisce in anteprima l'emittente televisiva 'BfmTv' nell'... Ascolti TV | Mercoledì 18 maggio 2022. Parte bene Giustizia per Tutti (20.7% – 3.7 mln). L’omaggio di Rai 1 a