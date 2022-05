Fiumicino-Ciampino, intensificati controlli Polizia Locale (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma – Potenziata la vigilanza presso gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino da parte della Polizia Locale della Capitale, con gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), diretti dal Vice Comandante Dott. Maurizio Maggi, impegnati in una costante opera di controllo finalizzata a contrastare i fenomeni di abusivismo e altri comportamenti illeciti legati al servizio di taxi ed NCC. Solo alcuni giorni fa, gli operanti avevano proceduto nei confronti di due “procacciatori” di clienti presso l’aeroporto di Fiumicino, intenti ad offrire illecitamente un servizio taxi ai passeggeri in uscita dal terminal. Nell’ambito di questa rafforzata attività di controllo, sono state ulteriormente intensificate le verifiche contro coloro che mettono in atto delle forme di raggiro nei confronti dei ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma – Potenziata la vigilanza presso gli scali aeroportuali dida parte delladella Capitale, con gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), diretti dal Vice Comandante Dott. Maurizio Maggi, impegnati in una costante opera di controllo finalizzata a contrastare i fenomeni di abusivismo e altri comportamenti illeciti legati al servizio di taxi ed NCC. Solo alcuni giorni fa, gli operanti avevano proceduto nei confronti di due “procacciatori” di clienti presso l’aeroporto di, intenti ad offrire illecitamente un servizio taxi ai passeggeri in uscita dal terminal. Nell’ambito di questa rafforzata attività di controllo, sono state ulteriormente intensificate le verifiche contro coloro che mettono in atto delle forme di raggiro nei confronti dei ...

Advertising

CasilinaNews : #Ciampino e #Fiumicino, 'furbetti delle tariffe': scattano i maxi controlli - CorriereCitta : Aeroporti di Fiumicino e Ciampino sotto controllo, le truffe per i turisti non finiscono - lollo2315 : @IlarioDiGiovamb @Riccardiologo atterra a Fiumicino o Ciampino? - mayoraltitolare : Sbarca a Fiumicino o Ciampino? Sto già in macchina - Riccardo_ASR27 : RT @nicoproietty: @PauDybala_JR Paulo Fiumicino o Ciampino? Facci sapere -