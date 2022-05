F1 GP Spagna Barcellona 2022, Russell: “Non so se essere felice, però siamo più vicini” (Di venerdì 20 maggio 2022) “Non saprei se essere felice, anche a Miami eravamo veloci. Oggi siamo secondi, la macchina reagisce in modo diverso, non c’è il porposing nel rettilineo ma in curva. Dobbiamo adeguarci, la Red Bull è la vettura da battere”. Lo ha detto George Russell dopo il secondo posto nelle prove libere 2 del Gran Premio di Spagna a Barcellona, incoraggiante per la Mercedes: “Non siamo lontani dai vertici come a Miami, ma bisogna vedere perché Ferrari e Red Bull spingeranno molto. Il degrado potrebbe essere un fattore decisivo, dovremo lavorarci stasera”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) “Non saprei se, anche a Miami eravamo veloci. Oggisecondi, la macchina reagisce in modo diverso, non c’è il porposing nel rettilineo ma in curva. Dobbiamo adeguarci, la Red Bull è la vettura da battere”. Lo ha detto Georgedopo il secondo posto nelle prove libere 2 del Gran Premio di, incoraggiante per la Mercedes: “Nonlontani dai vertici come a Miami, ma bisogna vedere perché Ferrari e Red Bull spingeranno molto. Il degrado potrebbeun fattore decisivo, dovremo lavorarci stasera”. SportFace.

