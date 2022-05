Eva Henger dopo l' incidente d' auto | «Quadro clinico complesso»

(Di venerdì 20 maggio 2022) Evaè attualmente ricoverata presso la clinica Villa Parioli di Roma, ma il suosembra più grave di quello che si pensava all'inizio. La mamma di Mercedesz ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. Evail terribiled'Lo scorso 29 aprile, Evae il marito Massimiliano Caroletti hanno avuto un terribilein Ungheria. I due viaggiavano a bordo della loromobile, quando una vettura che procedeva nel senso di marcia opposto li ha colpiti in pieno. Le condizioni dell'ex attrice porno sono subito apparse più gravi rispetto a quelle del consorte. Immediatamente trasportati in ospedale, Eva è ...

SerieTvserie : L’Isola dei Famosi 2022, Eva Henger difende la figlia Mercedesz: “Che brutto il bullismo” - tvblogit : L’Isola dei Famosi 2022, Eva Henger difende la figlia Mercedesz: “Che brutto il bullismo” - Malvy34087444 : RT @tuttofadivano: Lo schifo delle storie su IG di Eva Henger che infama Nicolas Vaporidis (e lo fa infamare dagli amichetti suoi) è la dim… - ParliamoDiNews : Eva Henger dalla parte della figlia Mercedesz: `Che brutto il bullismo` #LIsoladeifamosi #20maggio - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: A #Pomeriggio5 gli ultimi aggiornamenti di salute di Eva Henger dopo l'incidente -

... Lory si è appartata con Mercedesze ha iniziato a sparlare di lui. La Del Santo non ha scelto la figlia dia caso, ma per un motivo ben preciso. Memi, infatti, ce l'ha a morte con ...... 'Questo è l'unico intervento che dovrò fare...' Incidente e il dramma, la donna lo confessa: 'Ecco cosa mi dà forza' Successivamente il giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto ad...A poche ore da una nuova puntata dell'Isola dei Famosi prevista per il 20 maggio, i sondaggi danno Mercedesz come sfavorita ...Isola 16, Mercedesz Henger è vittima di bullismo Arriva la pesante accusa e stasera…Stasera assisteremo ad una nuova puntata dell’Isola ...