Elon Musk, l'accusa di molestie sessuali: «Ha dato 250 mila dollari a una hostess per il suo silenzio» (Di venerdì 20 maggio 2022) L'azienda aerospaziale SpaceX ha pagato nel 2018 a una assistente di volo 250 mila dollari per evitare una denuncia per molestie sessuali nei confronti del suo fondatore Elon Musk. A scriverlo è Business Insider, che racconta la vicenda di una hostess che ha lavorato come membro dell'equipaggio di cabina. Secondo l'accusa Musk sul suo Gulfstream G650ER avrebbe mostrato il pene alla hostess e lo avrebbe strofinato contro la sua gamba senza consenso. Il fondatore di Tesla avrebbe poi proposto alla donna di regalarle un cavallo per un massaggio erotico. I fatti sarebbero avvenuti nel 2016 e denunciati in una dichiarazione che cita come testimone anche un'amica dell'assistente di volo.

