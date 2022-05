Divario scolastico in Italia | tra Nord e Sud è abissale I dati

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tra il 2019 e il 2020 il tasso di occupazione è calato per tutti all’interno del nostro paese. Questo è collegato alla scolarizzazione, che varia a seconda delle regioni A partire dal 2019, anno in cui è scoppiata la pandemia mondiale di coronavirus, il tasso di occupazione è calato vertiginosamente all’interno del nostro paese. Scolarizzazionee Sud (Pixabay)Da sempre la capacità di trovare un lavoro dipende essenzialmente dal grado di scolarizzazione dell’individuo. Infatti il tasso di occupazione, anche prima della pandemia era più basso tra le persone con minore scolarizzazione. In ogni caso nel 2008 la differenza occupazionale, tra i giovani con al massimo la licenza media e quelli con titoli di studio terziario (laurea/master) era molto inferiore rispetto agli ultimi anni. A partire dal 2020 coloro che posseggono un titolo secondario ...

