Chiara Nasti e Zaccagni affittano l’Olimpico per svelare il sesso del nascituro e fanno parlare tutti | VIDEO (Di venerdì 20 maggio 2022) It’s a boy! Per far conoscere a tutti il sesso del loro primo bambino in arrivo Chiara Nasti e Matteo Zaccagni, la prima nota influencer mentre lui è un calciatore della Lazio, hanno scelto una modalità per così dire “particolare”. Affittare l’intero stadio Olimpico per un cosiddetto “gender reveal party” che però ha suscitato diverse critiche. Chiara Nasti e Zaccagni affittano l’Olimpico per svelare il sesso del nascituro e fanno parlare tutti VIDEO Sarà un maschietto, e la notizia è stata data con un calcio in rete che Zaccagni ha tirato facendo turbinare nell’aria una valanga di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) It’s a boy! Per far conoscere aildel loro primo bambino in arrivoe Matteo, la prima nota influencer mentre lui è un calciatore della Lazio, hanno scelto una modalità per così dire “particolare”. Affittare l’intero stadio Olimpico per un cosiddetto “gender reveal party” che però ha suscitato diverse critiche.perildelSarà un maschietto, e la notizia è stata data con un calcio in rete cheha tirato facendo turbinare nell’aria una valanga di ...

Cervella2 : Dite che Chiara Nasti ha fatto una trashata, poi vi guardate Uomini e Donne, il Grande Fratello, L’isola Dei Famosi… - silviaatagliab1 : RT @dome_pisani: Chiara Nasti e Zaccagni hanno deciso di spiegare a tutta Italia la differenza tra essere ricchi ed essere arricchiti, in q… - weirdoclary : RT @artbymars: brutto quando vi accanite senza motivo contro chiara ferragni quando al mondo esistono influencer come chiara nasti - foggylady : RT @MarcoNoel19: Chiara Nasti affitta lo Stadio Olimpico per svelare il sesso del figlio. Insomma, la solita influencer che ci mostra le c… - InfinityLu75 : Sento la sigla di Mixer e Gianni Minoli in studio con lo sfondo di due minne a cui chiede chi è veramente Chiara Na… -