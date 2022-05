Advertising

Il mercato delledinon conosce crisi, anzi. Nel post - pandemia la domanda in Italia per questo tipo di immobili è triplicata , complice anche l'impossibilità di viaggiare per il mondo, che ha spinto molti ...... le tipichein legno e pietra dei contadini di alta quota, con annesse stalle e fienili. Contadini attivi e che dunque danno linfa alle vallate, lo testimoniano i prati: puri giardini. Il... Case di lusso, in Italia domanda triplicata rispetto al 2020 Continua a crescere la domanda di casse di lusso in Italia. Nei primi tre mesi dell'anno la richiesta di abitazioni di alta gamma è triplicata rispetto al primo trimestre del 2020, periodo in cui è sc ...Il mercato delle case di lusso non conosce crisi, anzi. Nel post-pandemia la domanda in Italia per questo tipo di immobili è triplicata, complice anche l'impossibilità di viaggiare per il mondo, che ...