Blocco 181: trama degli episodi 1 e 2, da stasera su Sky Atlantic e NOW (Di venerdì 20 maggio 2022) stasera su Sky Atlantic e NOW debutta Blocco 181, la serie tv che vede Salmo in veste di produttore e interprete: ecco la trama degli episodi 1 e 2. Debutta stasera su Sky Atlantic alle 21:15 - e in streaming su NOW - Blocco 181, la nuova serie Sky Original, una favola nera iperrealistica che è anche la prima in-house Sky Studios italiana. Una storia di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale, in 8 episodi prodotti con TapelessFilm e Red Joint Film e ambientati tra le comunità multietniche della Milano di oggi. Come anticipa la trama degli episodi 1 e 2 (qui la nostra recensione dell'intera stagione), al Blocco 181, l'imboscata di un ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 20 maggio 2022)su Skye NOW debutta181, la serie tv che vede Salmo in veste di produttore e interprete: ecco la1 e 2. Debuttasu Skyalle 21:15 - e in streaming su NOW -181, la nuova serie Sky Original, una favola nera iperrealistica che è anche la prima in-house Sky Studios italiana. Una storia di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale, in 8prodotti con TapelessFilm e Red Joint Film e ambientati tra le comunità multietniche della Milano di oggi. Come anticipa la1 e 2 (qui la nostra recensione dell'intera stagione), al181, l'imboscata di un ...

ItaliaStartUp_ : Blocco 181 racconta la Milano che facciamo finta di non vedere - Tele_nauta : #Blocco181: al via su Sky e NOW la serie con #Salmo sulla Milano multietnica e periferica - mammtapecorin : vedendo blocco 181 e ho vari pensieri ma salmo……..maurizio allora - MontiFrancy82 : Intervista con @AlessioPratico tra i protagonisti della serie “Blocco 181”: “Per un attore è molto interessante rif… - SMSNEWSOFFICIAL : Intervista con @AlessioPratico tra i protagonisti della serie “Blocco 181”: “Per un attore è molto interessante rif… -