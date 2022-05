Berlusconi | ora responsabilità di tornare in campo

Advertising

La Gazzetta del Mezzogiorno

Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Napoli dove è a pranzo in una pizzeria. "Adesso sento la responsabilità di essere ancora in campo per dare all'Italia un futuro di benessere e soprattutto di ritorno in campo per la prima volta dopo tanto tempo". Dopo aver rinnegato "l'amico" Putin, condannato per la guerra in Ucraina, Berlusconi tenta così di tornare al centro della scena politica.