Bargiggia critica i tifosi della Juve: "Non avete senso critico, siete soldati con i paraocchi. Stavate con..." (Di venerdì 20 maggio 2022) Sul suo profilo Twitter, il giornalista Paolo Bargiggia, rispondendo ad un commento di un supporter bianconero, ha criticato il comportamento di alcuni tifosi della Juventus.Ecco il commento del... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 20 maggio 2022) Sul suo profilo Twitter, il giornalista Paolo, rispondendo ad un commento di un supporter bianconero, hato il comportamento di alcunintus.Ecco il commento del...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Oramai vi accontentate anche di non vincere nulla. I veri tifosi juventini, quelli con le palle, sono incazzati ner… - Pall_Gonfiato : #Bargiggia critica l'atteggiamento dei tifosi della #Juventus - Paolo_Bargiggia : RT @Giorgiupede: @Paolo_Bargiggia Moltissimi tifosi non hanno obiettività, è vero. Gli va sempre tutto bene, guai a fare una critica costru… - Giorgiupede : @Paolo_Bargiggia Moltissimi tifosi non hanno obiettività, è vero. Gli va sempre tutto bene, guai a fare una critica… - UCignoli : @Paolo_Bargiggia @andagn @juventusfc Il diritto di critica è legittimo, insultare - e dare del “presidentino” è un… -