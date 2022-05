Antonio Matarrese | “Bearzot un tipo difficile… Sacchi rivoluzionario”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il Corriere del Mezzogiorno pubblica oggi un’interessantissima intervista ad. L’occasione è l’autobiografia in cui racconta la sua vita tra lavoro, calcio e politica dal titolo “E adesso parlo io”. Di seguito uno stralcio … “…era undifficile. Nel rapporto non ti rilassava, non ti faceva sentire a tuo agio. Stima incondizionata per lui, ma non avevi voglia di abbracciarlo. Vicini, invece, era diametralmente opposto. Solare, aperto, sembrava uno di famiglia. Abbiamo continuato a sentirci e vederci sempre, anche quando terminò la sua esperienza da ct” Poi i Mondiali del ’90 … “…Cerimonia inaugurale dei Mondiali, a San Siro, poco prima di Argentina-Camerun. Suona l’inno nazionale italiano. Io sono lì, sotto i riflettori di mezzo pianeta. Alzo lo sguardo al cielo, cerco mio padre. Finita la ...