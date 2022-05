Zelensky a Davos | i big pensano alla ricostruzione

(Di giovedì 19 maggio 2022) Niente russi a, si' invece all'intervento del presidente ucraino Volodymyr, in una riunione del Forum economico mondiale dove la guerra scatenata da Mosca sara' sotto i riflettori come ...

Il presidente ucraino #Zelensky terrà un discorso da remoto al Forum economico mondiale di #Davos la prossima settimana.

Niente russi a Davos, si' invece all'intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una riunione del Forum economico mondiale dove la guerra scatenata da Mosca sara' sotto i riflettori come l'evento che ha cambiato il mondo. Il raduno del World Economic Forum a Davos, la prossima settimana, sarà 'il più tempestivo'. In collegamento da Kiev inaugurerà il forum il presidente Zelensky. Saranno presenti invece deputati del parlamento ucraino. Guerra in Ucraina, la diretta. Tra Kiev e Mosca è gelo. Sospesa ogni forma di negoziato, si affrettano a spiegare dal Cremlino. E la crisi diplomatica si rispecchia anche nelle relazioni internazionali.