WWF ai Comuni balneari: non spianate le spiagge come tavole di biliardo (Di giovedì 19 maggio 2022) Ragusa – Il WWF Sicilia Area Mediterranea ha inviato una nota a tutti i Comuni che si affacciano nel canale di Sicilia per invitarli a non distruggere la fauna e la vegetazione delle spiagge.Questo perché ogni anno gli arenili vengono spianati da mezzi pesanti che distruggono tutto ciò che incontrano, quali i nidi di fratino, rarissimo trampoliere, di cui si contano ormai solo 2000 coppie, e le deposizioni di uova della tartaruga Caretta caretta. Per non parlare della distruzione di intere distese di Pancrazio o Giglio di Mare, di cui le nostre no coste si adornano.La nota è stata inviata ai Comuni di Trapani, Paceco, Petrosino, Marsala, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Menfi, Sciacca, Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte, Porto Empedocle, Agrigento, Palma di Montechiaro, Licata, Gela, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 19 maggio 2022) Ragusa – Il WWF Sicilia Area Mediterranea ha inviato una nota a tutti iche si affacciano nel canale di Sicilia per invitarli a non distruggere la fauna e la vegetazione delle.Questo perché ogni anno gli arenili vengono spianati da mezzi pesanti che distruggono tutto ciò che incontrano, quali i nidi di fratino, rarissimo trampoliere, di cui si contano ormai solo 2000 coppie, e le deposizioni di uova della tartaruga Caretta caretta. Per non parlare della distruzione di intere distese di Pancrazio o Giglio di Mare, di cui le nostre no coste si adornano.La nota è stata inviata aidi Trapani, Paceco, Petrosino, Marsala, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Menfi, Sciacca, Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte, Porto Empedocle, Agrigento, Palma di Montechiaro, Licata, Gela, ...

Advertising

quotidianodirg : #Attualità WWF ai Comuni balneari: non spianate le spiagge come tavole di biliardo - riberalive : WWF Area Mediterranea: Appello di Giuseppe Mazzotta ai sindaci dei comuni costieri a non spianare le dune per pulir… - PaesiTropicali : RT @vin_giorgio: Comincia domani #19maggio l’iniziativa del comune di Povegliano Veronese “Sorrisi di primavera” Festival della #biodiversi… - ag_notizie : “Non spianate le dune come tavole da biliardo”: appello del WWF per salvare le specie protette… - ragusaoggi : Il WWF ai Comuni balneari: “Non spianate le spiagge con i mezzi meccanici, rischiamo di perdere fauna e vegetazione” -