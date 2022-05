Victoria Beckham cambia idea, anzi… taglia: “Essere magrissime? È fuori moda” (Di giovedì 19 maggio 2022) Victoria Beckham cambia rotta, o meglio… cambia taglia. “Essere magrissime? È fuori moda”, annuncia la moglie dell’ex calciatore inglese David Beckham, recentemente stato travolto dalle polemiche dopo aver accettato di diventare il volto della Coppa del mondo del Qatar in cambio di un malloppo di ben 150milioni di sterline (circa 177 milioni di euro). La Spice Girl ora diventata stilista di moda ha destabilizzato l’universo annunciando in un’intervista a Grazia UK le sue nuove convinzioni in tema di bellezza: “Ogni donna vuole un sedere bello, rotondo e sinuoso, giusto?” dice. “Per questo, hai bisogno di una maglia molto stretta che ti strizzi in vita e ti tenga nei posti giusti. Hai bisogno di ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 19 maggio 2022)rotta, o meglio…. “? È”, annuncia la moglie dell’ex calciatore inglese David, recentemente stato travolto dalle polemiche dopo aver accettato di diventare il volto della Coppa del mondo del Qatar in cambio di un malloppo di ben 150milioni di sterline (circa 177 milioni di euro). La Spice Girl ora diventata stilista diha destabilizzato l’universo annunciando in un’intervista a Grazia UK le sue nuove convinzioni in tema di bellezza: “Ogni donna vuole un sedere bello, rotondo e sinuoso, giusto?” dice. “Per questo, hai bisogno di una maglia molto stretta che ti strizzi in vita e ti tenga nei posti giusti. Hai bisogno di ...

