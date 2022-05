Uomini e Donne: tornano in studio e parte subito l’attacco di Tina (Di giovedì 19 maggio 2022) Uomini e Donne, loro ritornano in studio e Tina lo prende di nuovo di mira: puntata scoppiettante quella del dating show di Canale 5. Le ultime puntate promettono davvero spettacolo e colpi di scena a Uomini e Donne, come già possiamo intuire da quelle più recenti; c’è ancora del mistero su Ida e Riccardo, mentre L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 19 maggio 2022), loro riinlo prende di nuovo di mira: puntata scoppiettante quella del dating show di Canale 5. Le ultime puntate promettono davvero spettacolo e colpi di scena a, come già possiamo intuire da quelle più recenti; c’è ancora del mistero su Ida e Riccardo, mentre L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

SkyTG24 : La U.S. Soccer diventa la prima Federazione al mondo a rendere pari i premi in denaro della Coppa del Mondo FIFA as… - chetempochefa : 'Gli uomini possono avere diciotto mogli, trenta famiglie, gli amici del calcetto, quelli del circolo del golf, que… - Agenzia_Ansa : Il Papa proclama 10 nuovi santi, ovazione dei fedeli a San Pietro. I nuovi canonizzati, sei uomini e quattro donne,… - LILITH24595979 : RT @stefany5961: Donne non siete un centro riabilitativo degli uomini che sono stati educati male. Non è compito vostro ripararli, cambia… - Italian_in_CY : @Fede94129901 Sia le donne che gridano, sia gli uomini troppo rapidi, non fanno parte della mia esperienza. Chissà… -