Ucraina, Mariupol sempre più russa ma la guerra continua a non avere un vincitore (Di giovedì 19 maggio 2022) La resa dei soldati del battaglione d’Azov non cambia molto l’andamento della guerra in Ucraina. Alla fine Mariupol era già sotto il controllo russo da tempo. Putin si sta concentrando sempre più nel Donbass anche perché quando prova a rimarcare il suo controllo fuori da quella regione nel giro di poco tempo viene messo in ombra dagli ucraini che riconquistano città o territori. I negoziati sono in fase di stallo e la guerra potrebbe prolungarsi per vari motivi. L’Ucraina sta lottando per il suo diritto all’autodeterminazione mentre la Russia che ha presentato la sua invasione come una “operazione militare speciale” vuole a tutti i costi portare a casa un risultato importante che non si limiti al solo controllo del Donbass. Putin sulla questione Nato ha abbassato negli ultimi giorni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) La resa dei soldati del battaglione d’Azov non cambia molto l’andamento dellain. Alla fineera già sotto il controllo russo da tempo. Putin si sta concentrandopiù nel Donbass anche perché quando prova a rimarcare il suo controllo fuori da quella regione nel giro di poco tempo viene messo in ombra dagli ucraini che riconquistano città o territori. I negoziati sono in fase di stallo e lapotrebbe prolungarsi per vari motivi. L’sta lottando per il suo diritto all’autodeterminazione mentre la Russia che ha presentato la sua invasione come una “operazione militare speciale” vuole a tutti i costi portare a casa un risultato importante che non si limiti al solo controllo del Donbass. Putin sulla questione Nato ha abbassato negli ultimi giorni ...

Advertising

rulajebreal : Mentre il popolo ucraino viene sterminato—ad oggi siamo a 20mila vittime solo a Mariupol. Berlusconi dichiara che “… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, la giovane mamma di Mariupol: “La mia foto usata per diffondere bugie sulla guerra” - GiovaQuez : Nei territori dell'Ucraina 'occupati', in particolare a Mariupol, c'è 'il rischio che si diffondano molte malattie,… - 2021Reinvictus : Lunghi coltelli, anzi purghe, nei corridoi del Cremlino in perfetto stile staliniano #Lavrov #Russia #Putin… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Un accordo per porre fine alla guerra in corso potrebbe semplicemente segnare una pausa'. Dal blog di @embeddedcolella #u… -