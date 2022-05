Tre domande all’Ucraina sul divieto di usare il russo (Di giovedì 19 maggio 2022) Per decenni nel nostro Paese v’è stata – e, a dire il vero, fino ai giorni nostri v’è – l’abitudine di dare del fascista come accusa generica verso chi, a torto o a ragione, esprimeva sentimenti o idee in qualche modo riconducibili, anche vagamente, ad aspetti essenziali dell’essere fascista. Naturalmente, come sempre in questi casi, non mancano circostanze comiche, del tipo (ora me n’invento una che, vera o no, dovrebbe rendere l’idea): la botta «i treni dovrebbero arrivare in orario» è un tutt’uno con l’immancabile risposta «sporco fascista». Simili accuse sono legittime non solo ove vi sia reale attivismo per la costituzione di partiti o movimenti che si ispirino al fascismo, ma anche se le idee, e vieppiù le azioni addebitate, siano o no riconducibili allo spirito che è essenziale del fascismo. Lo stesso vale per l’accusa di nazismo. Al quale attengono un tot di cose, una delle ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 19 maggio 2022) Per decenni nel nostro Paese v’è stata – e, a dire il vero, fino ai giorni nostri v’è – l’abitudine di dare del fascista come accusa generica verso chi, a torto o a ragione, esprimeva sentimenti o idee in qualche modo riconducibili, anche vagamente, ad aspetti essenziali dell’essere fascista. Naturalmente, come sempre in questi casi, non mancano circostanze comiche, del tipo (ora me n’invento una che, vera o no, dovrebbe rendere l’idea): la botta «i treni dovrebbero arrivare in orario» è un tutt’uno con l’immancabile risposta «sporco fascista». Simili accuse sono legittime non solo ove vi sia reale attivismo per la costituzione di partiti o movimenti che si ispirino al fascismo, ma anche se le idee, e vieppiù le azioni addebitate, siano o no riconducibili allo spirito che è essenziale del fascismo. Lo stesso vale per l’accusa di nazismo. Al quale attengono un tot di cose, una delle ...

