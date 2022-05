Tiro con l’arco, Italia maschile in finale nella gara a squadre in Coppa del Mondo a Gwangju (Di giovedì 19 maggio 2022) La squadra Italiana maschile di Tiro con l’arco, ha centrato la finale per l’oro nella prova a squadre della seconda tappa di Coppa del Mondo a Gwangju. In Sud Corea, dunque, Nespoli, Paoli e Pasqualucci, si giocheranno la vittoria finale contro i favoritissimi padroni di casa, con la sfida in programma nel corso della mattina di domenica. Grande risultato per il terzetto Italiano, che si conferma dopo l’argento nella precedente tappa di CDM in Turchia, precisamente ad Antalya. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) La squadranadicon, ha centrato laper l’oroprova adella seconda tappa didel. In Sud Corea, dunque, Nespoli, Paoli e Pasqualucci, si giocheranno la vittoriacontro i favoritissimi padroni di casa, con la sfida in programma nel corso della mattina di domenica. Grande risultato per il terzettono, che si conferma dopo l’argentoprecedente tappa di CDM in Turchia, precisamente ad Antalya. SportFace.

