Scénic Vision: la nuova Renault si reinventa (Di giovedì 19 maggio 2022) La Renault Scénic è pronta a reinventarsi. Lo fa con un concept, Vision. Come si presenta la Scénic Vision? La Renault Scénic non ha in programma di cambiare nome, ma le forme saranno decisamente diverse, un misto tra una berlina cinque porte e un Suv. Il motore sarà esclusivamente elettrico, e l’auto uscirà solo nel Leggi su periodicodaily (Di giovedì 19 maggio 2022) Laè pronta arsi. Lo fa con un concept,. Come si presenta la? Lanon ha in programma di cambiare nome, ma le forme saranno decisamente diverse, un misto tra una berlina cinque porte e un Suv. Il motore sarà esclusivamente elettrico, e l’auto uscirà solo nel

Advertising

renaultitalia : Renault Scenic Vision concept car è riciclabile al 95%, batteria inclusa. l'auto è composta per il 70% da materiale… - emanuele_piochi : RT @renaultitalia: Renault Scenic Vision rappresenta un esempio di design eco-responsabile in movimento. il 70% della concept car è realizz… - MARCHESISrl1 : Scopri Renault Scenic Vision, la nuova concept-car Renault che indica la strada e dà vita alla visione: ?? 95% rici… - infoiteconomia : Renault svela Scenic Vision per la mobilità sostenibile - Italpress : Renault svela Scenic Vision per la mobilità sostenibile -

Renault svela Scenic Vision per la mobilità sostenibile Renault Scènic Vision vanta zero emissioni a livello di produzione e utilizzo e riduce del 75% la carbon fooprint rispetto ai classici veicoli elettrici. Le tecnologie di bordo offrono maggior ... Renault, Luca de Meo: le auto Fuel Cell un'improbabile soluzione a breve termine Parlando a margine della presentazione della concept car Scenic Vision, il CEO Luca de Meo ha sottolineato come l'idrogeno abbia un suo ruolo, ma nel settore dei veicoli commerciali . Si tratta di un ... Renault Scènicvanta zero emissioni a livello di produzione e utilizzo e riduce del 75% la carbon fooprint rispetto ai classici veicoli elettrici. Le tecnologie di bordo offrono maggior ...Parlando a margine della presentazione della concept car Scenic, il CEO Luca de Meo ha sottolineato come l'idrogeno abbia un suo ruolo, ma nel settore dei veicoli commerciali . Si tratta di un ...