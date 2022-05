Roma, partenza boom per gli abbonamenti: già vendute oltre 12 mila tessere (Di giovedì 19 maggio 2022) Ieri pomeriggio si è aperta ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2022/23 della Roma. Alle ore 18 era scattata la fase... Leggi su calciomercato (Di giovedì 19 maggio 2022) Ieri pomeriggio si è aperta ufficialmente la campagnaper la stagione 2022/23 della. Alle ore 18 era scattata la fase...

Roma, per Veretout nuova proposta del Marsiglia. La situazione ...il centrocampo e avrebbe alzato l'offerta avvicinandosi molto ai 15 milioni chiesti dalla Roma. IN ... Per una partenza a centrocampo c'è un arrivo probabile. Quello di Maxime Lopez dal Sassuolo che ...

Conference League, ITA Airways: due voli speciali per la finale a Tirana I voli speciali in partenza da Roma Fiumicino per assistere alla finale a Tirana avranno il seguente operativo: l' AZ 0582 del 24 maggio in partenza da Roma FCO alle ore 10.00 con arrivo a Tirana ...

ITA AIRWAYS, DUE VOLI SPECIALI ROMA-TIRANA PER LA FINALE DI CONFERENCE LEAGUE Roma, 19 mag - In occasione della finale di UEFA Europa Conference League, che vedrà coinvolta l'A.S. Roma contro la squadra olandese del Feyenoord il prossimo 25 maggio a Tirana, ITA Airways ha organ ...

Due eventi per Welcome Travel Group Attività continue in Welcome Travel Group con due eventi in esclusiva che riuniscono alcuni Agenti di Viaggio del Gruppo a Istanbul, con partenza da Milano e Roma, a bordo di Costa Venezia. "WE PLAY ...