Pigna dona 20 bancali di materiale scolastico ai bimbi ucraini

(Di giovedì 19 maggio 2022) Alzano Lombardo. Migliaia di quaderni e altrosono partiti da Bergamo alla volta dell’Ucraina, per tentare di sollevare l’animo dei ragazzi e bambini che ancora vivono nel paese tormentato dalla guerra. Di fronte alla drammatica e gravissima situazione che il conflitto sta determinando in Ucraina, infatti, la Rsu e ladi Alzano Lombardo hanno deciso di mettere in atto un gesto di concreta solidarietà destinato ai bambini e alle bambine in età scolare sul territorio ucraino. Una finalità umanitaria declinata con l’invio in terra ucraina di una ventina dicaricati con scatole di quadernoni A4, a righe e a quadretti, per uso. In questi giorni i volontari della Cisl di Bergamo stanno trasportando idal magazzino della ...