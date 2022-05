Palamara e il mondo della giustizia ' Con la riforma una maggiore equità'

Advertising

BzBroono : @ardigiorgio Il PD a un passo dalla Riforma Carceri se la fece sotto per l'imminenza delle elezioni alle quali sare… - messveneto : Scontro Renzi-Ermini: “Eletto con metodo Palamara al Csm”. La replica: affermazioni false e temerarie”: L’ex premie… - mattinodipadova : Scontro Renzi-Ermini: “Eletto con metodo Palamara al Csm”. La replica: affermazioni false e temerarie” - nuova_venezia : Scontro Renzi-Ermini: “Eletto con metodo Palamara al Csm”. La replica: affermazioni false e temerarie” - CorriereAlpi : Scontro Renzi-Ermini: “Eletto con metodo Palamara al Csm”. La replica: affermazioni false e temerarie” -

"La riforma della giustizia è fondamentale per avere equità davanti alla legge". Così l'ex magistrato romano Lucadurante la presentazione in comune del libro 'Lobby e logge', scritto in collaborazione con il direttore responsabile di Libero, Alessandro Sallusti. Un'occasione per fare il punto della ...Cosa che di questi tempi, dopo le rivelazioni di Luca, non è proprio gradita ai più. ... Vedere ildella politica, annientato da trent'anni di dominio incontrollabile dell'unica vera ..."La riforma della giustizia è fondamentale per avere equità davanti alla legge". Così l’ex magistrato romano Luca Palamara durante la presentazione in comune del libro ’Lobby e logge’, scritto in coll ...Il 48 per cento di adesioni è l’immagine di uno smottamento inarrestabile. Non è solo la conseguenza del non aver affrontato ...