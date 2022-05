Pagelle dodicesima tappa Giro d’Italia 2022 | capolavoro Oldani | Kelderman torna in gioco

(Di giovedì 19 maggio 2022) Va in archivio ladel, ecco ledella frazione di 204 km che ha condotto la carovana rosa da Parma a Genova. Un percorso che sembrava disegnato apposta affinché prevalesse una fuga da lontano e così è: addirittura in 24 in avanscoperta, diventano tre nel finale conche regola in volata l’altro italiano Rota. Maglia rosa salda sulle spalle di Lopez Perez. Di seguito allora ecco i voti ai protagonisti di oggi.voto 10 Semplicemente perfetto il corridore milanese alla prima vittoria in carriera. Riesce a centrare il momento giusto per avvantaggiarsi nei confronti degli altri fuggitivi e sa che tra i tre è il più veloce. Così, decide di lasciare l’iniziativa agli altri, temporeggia e poi brucia ...

