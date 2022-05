Natalia Estrada dal palco al ranch: oggi è irriconoscibile (Di giovedì 19 maggio 2022) Natalia Estrada oggi, che fine ha fatto? La showgirl è passata dal palco e le telecamere a vivere in un ranch. È stata una delle showgirl più apprezzate e famose tra la metà degli anni ’90 e i primi anni 2000 ma dopo qualche anno Natalia ha deciso di cambiare vita nel vero senso della parola. La Estrada oggi conduce un’esistenza completamente diversa e della tv non vuole proprio sentir parlare. foto InstagramLa sua carriera è iniziata in Spagna, suo Paese d’origine, dove ha iniziato a studiare e poi a esibirsi come ballerina. Il suo percorso l’ha portata poi in Italia anche grazie al marito Giorgio Mastrota che ha conosciuto a Madrid, dove lavoravano entrambi per Telecinco. La coppia è stata una delle più famose del mondo dello ... Leggi su chenews (Di giovedì 19 maggio 2022), che fine ha fatto? La showgirl è passata dale le telecamere a vivere in un. È stata una delle showgirl più apprezzate e famose tra la metà degli anni ’90 e i primi anni 2000 ma dopo qualche annoha deciso di cambiare vita nel vero senso della parola. Laconduce un’esistenza completamente diversa e della tv non vuole proprio sentir parlare. foto InstagramLa sua carriera è iniziata in Spagna, suo Paese d’origine, dove ha iniziato a studiare e poi a esibirsi come ballerina. Il suo percorso l’ha portata poi in Italia anche grazie al marito Giorgio Mastrota che ha conosciuto a Madrid, dove lavoravano entrambi per Telecinco. La coppia è stata una delle più famose del mondo dello ...

