“Maurizio Costanzo Show”, il conduttore in lacrime dopo le parole di Fiorello (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Maurizio Costanzo Show è il talk Show più longevo della televisione italiana. Il programma è ideato e condotto da Maurizio Costanzo. dopo esser partito in prima serata su Rete 4, è quasi sempre andato in onda in seconda serata su Canale 5, tranne in puntate speciali. Attualmente è giunto alla sua 40ª edizione. Tra le novità dell’ultima edizione il ritorno dello Show al teatro Parioli, dove Costanzo ha trasmesso per anni. dopo un intervento di Fiorello al Maurizio Costanzo Show il conduttore si è visibilmente commosso per le sue parole in diretta. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.



Il 27 aprile 2022, in ... Leggi su tvzap (Di giovedì 19 maggio 2022) Ilè il talkpiù longevo della televisione italiana. Il programma è ideato e condotto daesser partito in prima serata su Rete 4, è quasi sempre andato in onda in seconda serata su Canale 5, tranne in puntate speciali. Attualmente è giunto alla sua 40ª edizione. Tra le novità dell’ultima edizione il ritorno delloal teatro Parioli, doveha trasmesso per anni.un intervento dialilsi è visibilmente commosso per le suein diretta. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.Il 27 aprile 2022, in ...

Advertising

fanpage : 'Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella' Queste le parole di Maurizio Costanzo, alle quali risponde pr… - BlackDuchesse : Fabio è in realtà Maurizio Costanzo? #uominiedonne - LauraMissori : RT @LauraMissori: @Costanzo È Trasversale Maurizio Costanzo piace ai giovani che lo scoprono ora,e ai più agee' dei quali è Memoria storica… - LauraMissori : RT @LauraMissori: @Costanzo Il mio affetto e Stima,sincera a Maurizio Costanzo,Vorrei che il Suo programma avesse altre puntate aggiuntive… - ParliamoDiNews : Maurizio Costanzo su Teo Teocoli: `Era stata fissata una data per lui al Maurizio Costanzo Show w non si è presenta… -