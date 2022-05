Maurizio Costanzo a Teo Teocoli | “Non si è presentato da me | di che ti lamenti?”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 19 maggio 2022), retroscena su Teo: “Invitato nel mio show ma non si è” Nel corso della puntata di “Facciamo finta che”, il programma che conduce su R101 insieme a Carlotta Quadri,è tornato brevemente sulle dichiarazioni che qualche settimana fa Teoaveva fatto a Domenica In. Queste e sue parole: “Qualche domenica fa a “Domenica In” Mara Venier era conche si era lamentato perché io lo ignoravo, io ho chiamato in diretta dicendogli di venire alShow, è stata fissata una data pere lui non è venuto. Forse sarà rimasto imbrigliato a Domenica In, forse scappa con la Venier, forse Celentano gli ha detto di non muoversi, chi ...