Manca il latte artificiale. USA avvertono: no a pericolose formule fai da te (Di giovedì 19 maggio 2022) Manca il latte artificiale: questo è l'allarme emanato dagli Stati Uniti che, come riportato dalla BBC, stanno affrontando la carenza di latte artificiale. Lo stesso presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha invocato il Defense Production Act, una misura per aumentare la produzione interna di latte in polvere. Secondo i dati riportati, addirittura il 43% dei prodotti formulati non era disponibile a livello nazionale nella prima settimana di maggio, percentuale in aumento in altri stati come Tennessee, Texas e Iowa, mentre a San Antonio la carenza era addirittura pari al 57% a fine aprile. Numeri allarmanti anche perché, ad esempio, una carenza di latte artificiale specifico per allergie può portare a gravi conseguenze per il bambino. Se la formula non ...

