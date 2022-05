Luis Suàrez | sette condanne nel processo a Monza nato dall’esame-farsa del calciatore

(Di giovedì 19 maggio 2022) Si conclude conilin abbreviato che si è celebrato a, legato al caso dell’esame-sostenuto dalSuarez nelmbre 2020 all’Università per stranieri di Perugia: l’attaccante uruguaiano fece l’esame di lingua italiana (livello B1) per ottenere la cittadinanza italiana in vista di un suo probabile trasferimento (poi saltato) alla Juventus. Dall’inchiesta su Suarez èun filone che ha riguardato tre prove di esame organizzate in una coop di Seregno, in provincia die Brianza, tra luglio e novembre 2018. Secondo quanto spiega Il Giorno, l’inchiesta ha ricostruito un sistema nel quale per avere il certificato di lingua necessario a ottenere il permesso di ...

Si è conclusa con alcune condanne la parte dell'inchiesta partita a Monza nel settembre 2021 riguardo l'esame 'farsa' del calciatore uruguaiano Luis Suarez che sostenne un esame di lingua italiana di livello B1 all'Università per stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana ed essere tesserato come giocatore comunitario dalla ...Commenta per primo Sette condanne e due assoluzioni concludono l'inchiesta partita a Monza nel settembre 2021 riguardo l'esame farsa di Luis Suarez , attaccante uruguaiano che sostenne un esame di lingua italiana (livello B1) all'Università per Stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana ed essere tesserato come ...