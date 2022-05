Juve | Pogba scarta una pretendente

(Di giovedì 19 maggio 2022) Lantus ha una rivale in meno per Paul: secondo la stampa britannica, il centrocampista francese hato l'ipotesi Manchester...

Advertising

_Morik92_ : Su #Pogba, sempre più good vibes: le parti sono molto vicine, presto ci sarà un nuovo incontro. C'è volontà di chiu… - Gazzetta_it : Juve, blitz a Londra per Jorginho: il piano per prendere sia lui che Pogba #calciomercato - forumJuventus : GdS: “Jorginho può arrivare indipendente da Pogba. Inizia la trattativa tra Juve e Chelsea” ?… - Emanuel70123144 : RT @RidTheRock: ??”#Pogba ha fatto un grande passo avanti verso la #Juventus economicamente chiedendo 10 milioni + bonus. L’offerta della Ju… - yoshi5477 : RT @forumJuventus: GdS: “Jorginho può arrivare indipendente da Pogba. Inizia la trattativa tra Juve e Chelsea” ? -

Tutte le strade puntano ad un solo nome: Paul. Come confermano da 'Il Corriere dello Sport', la società sembra aver preso una decisione definitiva.L'addio di Dybala e Chiellini, ma soprattutto gli ingaggi sempre più imminenti di Di Maria,e ... ci pensa il super esperto di mercato Nicolò Schira: Chi è Gabriel, il nuovo obiettivo della...Interessanti novità per il calciomercato della Juventus, ecco le nuove trattative a parametro zero e non solo.Si complica l'affare Di Maria; sembrava tutto fatto e invece, nelle ultime ore, è sorto un problema inaspettato.