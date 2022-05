Iva Zanicchi, la triste rivelazione: “Morirò prima io di lui” (Di giovedì 19 maggio 2022) Iva Zanicchi è stata ospite di Storie Italiane, il programma condotto su Rai 2 da Eleonora Daniele e molto apprezzato dai telespettatori. La celebre cantante ha ovviamente affrontato alcuni passaggi riguardanti la sua lunghissima carriera artistica, che proprio lo scorso febbraio si è arricchita con l’undicesima partecipazione al Festival di Sanremo, dove è andata in scena con il brano Voglio Amarti, giunto al diciottesimo posto. Tuttavia, nel corso della chiacchierata con Eleonora Daniele la famosissima artista ha toccato anche alcuni aspetti molto difficili, tra cui la malattia che ha colpito suo marito, Fausto Pinna. Una diagnosi, quella destinata al 71enne compagno dell’Aquila di Ligonchio, che mette davvero i brividi: cancro ai polmoni e speranze di sopravvivere piuttosto basse, come ricorda la stessa Zanicchi. “Pensate che i ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 19 maggio 2022) Ivaè stata ospite di Storie Italiane, il programma condotto su Rai 2 da Eleonora Daniele e molto apprezzato dai telespettatori. La celebre cantante ha ovviamente affrontato alcuni passaggi riguardanti la sua lunghissima carriera artistica, che proprio lo scorso febbraio si è arricchita con l’undicesima partecipazione al Festival di Sanremo, dove è andata in scena con il brano Voglio Amarti, giunto al diciottesimo posto. Tuttavia, nel corso della chiacchierata con Eleonora Daniele la famosissima artista ha toccato anche alcuni aspetti molto difficili, tra cui la malattia che ha colpito suo marito, Fausto Pinna. Una diagnosi, quella destinata al 71enne compagno dell’Aquila di Ligonchio, che mette davvero i brividi: cancro ai polmoni e speranze di sopravvivere piuttosto basse, come ricorda la stessa. “Pensate che i ...

