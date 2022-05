GUIDA TV 19 MAGGIO 2022 | UN GIOVEDÌ CON DON MATTEO | IL CORRIERE E I TALK POLITICI

(Di giovedì 19 maggio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare.I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: Don– Serie-Tv Rai2 ore 21.20: Tutte lo Vogliono – Film Rai3 ore 21.20: Ezio Bosso: Le Cose che Restano – Doc Rete4 ore 21.25: Dritto e Rovescio –Show Canale5 ore 21.45: Il: The Mule – Film Italia1 ore 21.25: La Fredda Luce del Giorno – Film La7 ore 21.15: PiazzaPulita –Show Tv8 ore 21.30: Antonino Chef Academy – Talent Nove ore 21.35: Only Fun Novità – Comico I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.25: Porta a Porta –Show Rai2 ore 22.55: Anni 20 Notte –Show Rai3 ore 23.15: Grande Amore – Rubrica Rete4 ore 00.50: Slow Tour ...

