Giro d’Italia 2022 | le classifiche aggiornate dopo la dodicesima tappa | Lopez Perez ancora in rosa

Le classifiche generali sempre aggiornate del Giro d'Italia 2022 dopo la dodicesima tappa Parma-Genova di 204 km. Una frazione decisamente movimentata quella odierna, con una fuga a ventiquattro corridori e i big che sono rimasti a guardare. Nel finale la fuga si restringe a tre e arriva il trionfo dell'azzurro Oldani. La maglia rosa del leader della generale resta saldamente nelle spalle di Lopez Perez. Ecco allora a seguire chi sono gli attuali possessori della maglia rosa, di quella azzurra, della maglia ciclamino e di quella bianca.

giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - ilpost : Girmay si ritirerà dal Giro d’Italia dopo essersi infortunato col tappo dello spumante - Eurosport_IT : ?? Il tappo dello spumante manda k.o. Biniam Girmay: il corridore eritreo abbandona il Giro d'Italia! ??? Scopri di… - sulsitodisimone : RT @LiguriaNotizie: La LILT fa tappa in Liguria con il Giro d’Italia - sulsitodisimone : RT @LiguriaOggi: Giro d’Italia a Genova, polemiche per gli striscioni di Autostrade e per il passaggio sul ponte -