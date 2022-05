(Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – In due anni possono accadere tante cose. Come realizzare un nuovo album in cui mettere a nudo le tue due anime. Succede, soprattutto se ti chiami Ghal i. Il rapper milanese, 28 anni, con all’attivo 45 dischi di Platino e 13 Oro pubblica domani il suo nuovo disco,, per Atlantic Warner/Sto Records. Dodici tracce che raccontano il suo lato legato alla musica hip hop e quello più pop, intervallate da sonorità arabeggianti, incursioni e beat electro, e lavorate insieme a produttori come Merk & Kremont, Rat Chopper, London on the Track, Itaca, Endless, Fawzi, Vaporstef. I featuring, invece, portano la firma di Marracash, Madame, Axell, Baby Gang e Digital Astro. “Abbiamo deciso di chiamare il disco così perchéè quello che senti dalla prima all’ultima traccia, una ...

StraNotizie : Ghali: 'Il mio 'Sensazione Ultra' una giostra di emozioni' - lifestyleblogit : Ghali: 'Il mio 'Sensazione Ultra' una giostra di emozioni' - - TV7Benevento : Ghali: 'Il mio 'Sensazione Ultra' una giostra di emozioni' - - fisco24_info : Ghali: 'Il mio 'Sensazione Ultra' una giostra di emozioni': (Adnkronos) - In due anni possono accadere tante cose.… - italiaserait : Ghali: “Il mio ‘Sensazione Ultra’ una giostra di emozioni” -

...A proposito hai per caso pensato di farla a corredo del tuo fumetto C'è già! Si trova sul...e Francesca Michielin, che tra l'altro è mia compaesana, quindi come escluderla da questa ...La cover star del nuovo numero di GQ Italia, in edicola dal 6 maggio, è. L artista, che ha contribuito a cambiare la musica italiana negli ultimi anni, torna con un ...usare la scusa dipadre ...Pare - Ghali assicura che alle prime melodie ha subito ... tanto me quando non mi si dava la possibilità. All’inizio le mie cose passavano attraverso gli altri. Mi chiedevano di scrivere ...Singoli come “Walo” e “Fortuna”, usciti ad aprile, avevano messo in chiaro che per la sua terza prova discografica Ghali faceva davvero sul serio, sia sul fronte della ricerca sonora, sia su quello pi ...