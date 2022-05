FOTO – De Luca contro Carfagna: botta e risposta sui social (Di giovedì 19 maggio 2022) botta e risposta social tra Vincenzo De Luca e Mara Carfagna. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca non ha presenziato all’iniziativa ‘Verso Sud’, organizzata a Sorrento dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, in collaborazione con The European House Ambrosetti. “Mi pare di rilevare un eccesso di propagandismo, di demagogia criptopartitica. Comincio a rilevare che sono più iniziative di marchio Forza Italia che istituzionali, ma mi posso anche sbagliare”. Da questa spiegazione è nata una “bagarre” social tra i due politici, sfociata in botta e risposta con post su Twitter. Ho inviato questa confezione di Maalox al Presidente De Luca: a volte può ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 19 maggio 2022)tra Vincenzo Dee Mara. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo Denon ha presenziato all’iniziativa ‘Verso Sud’, organizzata a Sorrento dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara, in collaborazione con The European House Ambrosetti. “Mi pare di rilevare un eccesso di propagandismo, di demagogia criptopartitica. Comincio a rilevare che sono più iniziative di marchio Forza Italia che istituzionali, ma mi posso anche sbagliare”. Da questa spiegazione è nata una “bagarre”tra i due politici, sfociata incon post su Twitter. Ho inviato questa confezione di Maalox al Presidente De: a volte può ...

Advertising

esperan88892327 : #LucaOne19M foto stupende di Luca??????ripostate dal brand di abbigliamento taggato da Luca?????? - quartobloccoRo : Mi chiamo luca ramone figlio di joey ramone dei ramones . c'ho tanto de foto de mamma che al tempo lavorava all'alb… - SkorpioITA : @Luca__Pagani grazie per la precisazione e l'aiuto. è da stamattina che guardo la foto e non riesco a capire chi c'… - luca_tata : I like alla foto del fisicato vanesio - msfcoliver : RT @plantbasedlinda: sto vivendo solo per le foto di luca he's so precious!!! -