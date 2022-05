“E’ sconvolto | a pezzi” | la reazione di Ramsey dopo il rigore sbagliato e i meme sul web | FOTO

(Di giovedì 19 maggio 2022) Continua il momento negativo di Aaron, il calciatore di proprietà della Juventus è stato protagonista in negativo della finale di Europa League tra Eintracht Francoforte e Rangers. I tempi regolamentari si sono conclusi sul risultato di 1-1: vantaggio di Aribo nel secondo tempo, il pareggio è arrivato ai tempi supplementari. Nel finale solo una grande occasione per Kent e miracolo di Trapp. Ai calci didecisivo l’errore di. Non è un buon momento per il calciatore di proprietà della Juventus, reduce ormai da stagioni deludenti. Gli ultimi anni sono stati condizionati da tanti infortuni, in più dal punto di vista qualitativo il passo indietro è stato evidente. I tifosi dei Rangers hanno criticato il gallese. “Aaron è, è a. Ma è una lotteria, chiunque avrebbe ...

Advertising

VAbbondanti : @Arypigliate Il mio vicino (che viene solo in estate con la moglie perché noi viviamo in mezzo al bosco) rimase sco… -

Corriere dello Sport

Tutti si lagnano, ma io penso ai giovani che troveranno un mondo. Pensi che una volta, ... Che repertorio ha scelto per la serata "Ho scelto ipiù classici, così tutti li conoscono e ...L'Italia cadeva a, eravamo accerchiati da 'ndrangheta, esercito, morti ammazzati, eppure ci ...nere e chissà come sarebbe finita se alle 17.58 un tremendo boato in Sicilia non avesse... Rangers, Ramsey "sconvolto" dopo il rigore sbagliato: ora il ritorno alla Juve "Aaron è sconvolto, è a pezzi - ha rivelato il centrocampista John Lundstram dopo il match-. Ma è una lotteria, chiunque avrebbe potuto sbagliare. E' toccato a lui". I tifosi sui social non lo ...La cantante: «Tutti si lamentano ma io penso alle nuove generazioni che troveranno un mondo sconvolto, anche in Italia si danno da fare. Vivo il presente e non sto mai ferma. Non ho visto l’Eurovision ...