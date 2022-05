Covid oggi Veneto, 2.567 contagi e 3 morti: bollettino 19 maggio (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.567 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 3 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Nella regione, da quando è scoppiata la pandemia, sono stati registrati 1.735.803 casi di Covid-19, 44.471 (-939) dei quali attualmente positivi, mentre i decessi sono stati 14.626. Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 426 persone in area non critica e 20 in terapia intensiva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.567 i nuovida coronavirus19in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 3, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente neldiffusodalla regione. Nella regione, da quando è scoppiata la pandemia, sono stati registrati 1.735.803 casi di-19, 44.471 (-939) dei quali attualmente positivi, mentre i decessi sono stati 14.626. Negli ospedali delrisultano ricoverate 426 persone in area non critica e 20 in terapia intensiva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

RobertoBurioni : 148 morti per COVID-19 anche oggi. Praticamente ogni giorno un aereo che cade. Vorrei che qualcuno mi dicesse che… - stebellentani : Oggi cala ancora l'occupazione delle terapie intensive: ogni 100, solo 3 sono occupate da pazienti positivi al covi… - RobertoBurioni : Anche oggi oltre 100 morti per COVID-19. È indispensabile che i farmaci antivirali vengano prescritti con maggiore… - arianonews : Covid in Irpinia-Oggi 218 persone positive in provincia - StraNotizie : Covid oggi Toscana, 1.849 contagi e 7 morti: bollettino 19 maggio -