Calciomercato Juve: le possibili destinazioni di Bernardeschi (Di giovedì 19 maggio 2022) . L’ex Fiorentina sarà libero di firmare per chi vuole La Juventus e Federico Bernardeschi hanno deciso di separarsi al termine della stagione. L’esterno non rinnoverà il contratto in scadenza e lascerà i bianconeri a parametro zero. Sono diverse le possibile destinazioni dopo la Juventus. L’ex Fiorentina è stato già accostato a Lazio, Inter, Milan e Roma, senza dimenticare l’ipotesi estero. Bernardeschi rappresenta ora un’importante occasione a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) . L’ex Fiorentina sarà libero di firmare per chi vuole Lantus e Federicohanno deciso di separarsi al termine della stagione. L’esterno non rinnoverà il contratto in scadenza e lascerà i bianconeri a parametro zero. Sono diverse le possibiledopo lantus. L’ex Fiorentina è stato già accostato a Lazio, Inter, Milan e Roma, senza dimenticare l’ipotesi estero.rappresenta ora un’importante occasione a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

