Beautiful anticipazioni: Liam e Hope ancora in crisi, la verità non basta (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo aver scoperto che Vinny ha manomesso i risultati del test del dna, le reazioni sono diverse. Certo, forse Hope si aspettava qualcosa di più da parte di Liam e invece il giovane Spencer sembra essere sotto shock. Pensava che presto sarebbe diventato padre per la seconda e adesso invece, le cose sono cambiate. Ma Liam, è distrutto dal fatto di aver perso un figlio, cosa che Hope potrebbe capire, o perchè non avrà nessun legame con Steffy che quindi sarà libera di fare al sua vita al fianco di Finn? E’ questa una delle domande che Hope deve porsi. Nella puntata di Beautiful in onda domani, 20 maggio 2022, vedremo la figlia di Brooke continuare a chiedersi se davvero Liam è sconvolto per la perdita di un figlio o perchè sta perdendo l’ultimo legame con Steffy. Forse ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo aver scoperto che Vinny ha manomesso i risultati del test del dna, le reazioni sono diverse. Certo, forsesi aspettava qualcosa di più da parte die invece il giovane Spencer sembra essere sotto shock. Pensava che presto sarebbe diventato padre per la seconda e adesso invece, le cose sono cambiate. Ma, è distrutto dal fatto di aver perso un figlio, cosa chepotrebbe capire, o perchè non avrà nessun legame con Steffy che quindi sarà libera di fare al sua vita al fianco di Finn? E’ questa una delle domande chedeve porsi. Nella puntata diin onda domani, 20 maggio 2022, vedremo la figlia di Brooke continuare a chiedersi se davveroè sconvolto per la perdita di un figlio o perchè sta perdendo l’ultimo legame con Steffy. Forse ...

