Basket | playoff Serie A1 2022 | l’Olimpia Milano travolge Reggio Emilia in gara-3 e vola in semifinale

(Di giovedì 19 maggio 2022) Cronaca e tabellino di UNAHOTELS-AX Armani Exchange, sfida valida come-3 dei quarti di finale deidellaA1 2021/di. I meneghini si impongono con unnte 89-59 eno in. Archiviata unasenza storia in cui la squadra di Messina ha dominato in lungo e in largo. Protagonista della serata Ben Bentil con 16 punti (miglior realizzator) ma il punteggio in sé è piuttosto eloquente. TUTTI I RISULTATI DEICALENDARIO QUARTI DI FINALE COMPOSIZIONE TABELLONI RIVIVI LA DIRETTA LA PARTITA – Primo tempo a senso unico, chedomina per 19 minuti e 30 secondi. Per i primi 30 ...