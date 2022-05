Avimecc Volley Modica e Giancarlo D’Amico insieme

(Di giovedì 19 maggio 2022) L’annuncia la conferma del misteranche per la prossima stagione. L’allenatore, nato a Lagonegro, ha convinto la dirigenza con il suo operato in questa stagione, arrivato a sfiorare gara tre ai playoff contro una grande squadra come quella costruita ad Aci Castello e soprattutto dopo aver valorizzato parecchi ragazzi del roster.Dal canto suo, l’allenatore ha dato il suo benestare a proseguire un progetto di crescita, a fianco di persone fidate con cui ha potuto costruire un rapporto solido con una comunità di intenti che porta tutti gli elementi in gioco a dare il massimo e ad ambire a grandi traguardi, anno dopo anno. Sulla conferma disi è espresso il presidente Ezio Aprile, che ha commentato così la chiusura dell’accordo tra le ...

