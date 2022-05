Advertising

UITORINO : RT @Museimpresa: “Il museo e l’archivio di impresa: asset strategici aziendali nell’era digitale” Michela Arnaboldi, Eleonora Lorenzini ed… - Museimpresa : “Il museo e l’archivio di impresa: asset strategici aziendali nell’era digitale” Michela Arnaboldi, Eleonora Lorenz… -

FIT

Riccadri Milano 1946\10"93) e il compagno di squadra Mattia(10"94).400 metri Milena Masolini (GP Valchiavenna) si migliora di 2 secondi e porta il suo personal best a 58"47. Corrono ...Le prime otto teste di serie avranno un byeprimi due turni. Tra queste non può non spiccare ...vs Baldoni Speziali vs Campana (6) Forti (BYE PRIMI DUE TURNI) (3) Nardi (BYE PRIMI DUE ... Arnaboldi nei quarti ad Antalya CAMPOSPINOSO Da una parte è ancora festa grande al Rga Arnaboldi per la storica promozione in serie C femminile di volley, conquistata con tre turni di anticipo e 23 vittorie in 23 giornate; dall’altr ...Inaugurata a Losone la nuova residenza medicalizzata per anziani. Lodate la collaborazione fra enti, la struttura e la posizione centrale ...