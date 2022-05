Zelensky irrompe al Festival di Cannes | il cinema non deve tacere

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha preso la parola all'inaugurazione deldiriferendosi al film di Charlie Chaplin, "Il dittatore", per invitare ila non "" di ...

Il presidente ucraino Volodymyrha preso la parola all'inaugurazione del Festival di Cannes riferendosi al film di Charlie Chaplin, "Il dittatore", per invitare il cinema a non "tacere" di fronte all'attacco russo all'...non ha parlato solo delle sofferenze del suo popolo, delle tragedie in corso a Mariupol, ma si è rivolto proprio al mondo del cinema, ai cineasti e li ha chiamati in causa direttamente, ... Zelensky irrompe a Cannes "Serve un nuovo Chaplin" Roma, 18 mag. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha preso la parola all'inaugurazione del Festival di Cannes riferendosi al ...Si è collegato con Cannes e il suo intervento ha avuto l’effetto di una vera e propria scossa. Quando sul finire della cerimonia di apertura del 75o festival del cinema l’attrice Virginie Efira a sorp ...