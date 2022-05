Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2022 ore 18:15 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Viabilità DEL 18 MAGGIO 2022 18.05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. ANCORA CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE RIMANIAMO SUL RACCORDO IN INTERNA: CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA TRIONFALE E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E LA A24 Roma-TERAMO ED INFINE, IN ESTERNA, SI STA IN CODA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE A CAUSA DI LAVORI, SONO IN AUMENTO LE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA VIA DI PRATICA E SPINACETO SULLA CRISTOFORO COLOMBO LE CODE PER TRAFFICO INTENSO SONO IN DIREZIONE OSTIA TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 maggio 2022)DEL 18 MAGGIO18.05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE RIMANIAMO SUL RACCORDO IN INTERNA: CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA TRIONFALE E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E LA A24-TERAMO ED INFINE, IN ESTERNA, SI STA IN CODA TRA LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE A CAUSA DI LAVORI, SONO IN AUMENTO LE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA VIA DI PRATICA E SPINACETO SULLA CRISTOFORO COLOMBO LE CODE PER TRAFFICO INTENSO SONO IN DIREZIONE OSTIA TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ...

Advertising

TuttoSuRoma : Nuovo cambio di viabilità per il quadrante Piazza Scotti - UrloWeb - Notizie da #Roma - FabioPaternost1 : @canaledieci Fate un servizio sulla viabilità via del Mare direzione Roma, via ostiense direzione Toma e via della… - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico congestionato in via Anagnina (Gra-Morena) - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato in via Anagnina (Gra-Morena) - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso in via Flaminia (Cassia-Tor di Quinto) -

Giro a Reggio: volata in viale Isonzo, prima vittoria italiana con Dainese L'uscita da via Nobili potrà avvenire mediante via Ferrari Bonini, via Roma, controviale di viale Piave, via Dante, via Campo Samarotto e via Emilia San Pietro. Tutte le modifiche alla viabilità ... Gualtieri inaugura complanare Tiburtina: sbloccata altra incompiuta Roma " È stato aperto al traffico oggi pomeriggio il nuovo tronco stradale tra via di Tor Cervara e l'incrocio tra via Tivoli e via Vannina, che farà da 'sfogo' alla viabilità sulla via Tiburtina per ... RomaDailyNews L'uscita da via Nobili potrà avvenire mediante via Ferrari Bonini, via, controviale di viale Piave, via Dante, via Campo Samarotto e via Emilia San Pietro. Tutte le modifiche alla..." È stato aperto al traffico oggi pomeriggio il nuovo tronco stradale tra via di Tor Cervara e l'incrocio tra via Tivoli e via Vannina, che farà da 'sfogo' allasulla via Tiburtina per ... Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2022 ore 09:15 - RomaDailyNews