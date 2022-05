Trucco da gatta | 6 look da copiare

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Come realizzare unda? Ce lo insegnano make up artist e celebrities, ecco 6 interessanti proposte da replicare a casa L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : Trucco letteralmente da gatta. 6 look sbarazzini da copiare -

DireDonna

... 1.81, P, E - Work Faenza) Mariella Santucci (1997, 1.80, P, Passalacqua Ragusa) Valeria(... Giampaolo Cau, Davide Pacor Team Manager: MarcoAddetto Stampa: Giancarlo Migliola Videomaker: ...... ilminimal chic è impreziosito dagli strass adesivi . Due su ogni palpebra superiore, due ... Gigi Hadid, l'amore e la carriera guarda le foto L'eye - liner nero daUn altro dettaglio ... Trucco letteralmente da gatta. 6 look sbarazzini da copiare Scopri come valorizzare i tuoi occhi con questi splendidi make up: realizzare un trucco da gatta sarà facilissimo ...Avere uno sguardo profondo, magnetico, intenso, che catturi l'attenzione e che valorizzi il viso, questo è ciò che desideriamo. Forse è per questo che su TikTok è già diventato virale il beauty hack c ...