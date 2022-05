Advertising

FirenzePost : Toscana: Gonfalone d’argento al Milite ignoto. L’onorificenza del Consiglio regionale -

InToscana

Prima di partire però il Consiglio regionale dellagli ha conferito ild'argento , la più alta onorificenza. Ild'argento consegnato a Samuele Cannas - © Consiglio ...Samuele Cannas " talento cresciuto negli atenei pisani, cagliaritano d'origine " adesso può aggiungere al proprio curriculm anche ild'argento del Consiglio regionale della. Ultimo ... Gonfalone d'argento a Cannas, plurilaureato per battere i tumori-intoscana Il Castello di Sammezzano, il Marchese Panciatichi Ximenes d’Aragona e sua figlia Marianna saranno protagonisti, venerdì 20 maggio, alle ore 15,30, ad una iniziativa di presentazione di due libri in p ...Lo studente dei record festeggiato in consiglio regionale. "In partenza per gli Usa. Obiettivo: la diagnosi precoce dei tumori al pancreas" ...